Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Napoli scende in campo per la nona giornata di Serie A, ospitando il Lecce allo stadio Maradona oggi, sabato 26 ottobre. Gli azzurri provengono da una vittoria sull’Empoli, ottenuta grazie a un rigore segnato da Kvaratskhelia, mentre il Lecce è reduce da una pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina, terminata 6-0.

Attualmente, il Napoli, guidato da Antonio Conte, occupa la prima posizione in classifica con 19 punti, mentre il Lecce, allenato da Gotti, è in pessime acque, posizionato al penultimo posto con solo 5 punti e a rischio esonero in caso di ulteriore sconfitta.

La partita si svolgerà oggi alle ore 15 e le probabili formazioni sono le seguenti:

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. Allenatore: Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Jean, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Oudin. Allenatore: Gotti.

La partita Napoli-Lecce sarà visibile in esclusiva su Dazn, accessibile attraverso la piattaforma streaming o su smart tv.