Palermo, consegnati i 'Premi Pantaleone'

Consegnati stamani i premi “Camillo Pantaleone” dal sindacato Stampa parlamentare siciliana. Un appuntamento che si rinnova, dopo la prima edizione dello scorso anno, e che vuole rendere omaggio a professionisti che lavorano nel mondo dell’informazione in ricordo dell’indimenticabile responsabile dell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale. Il premio è andato a Giovanna Di Benedetto, media officer e portavoce di Save The Children e all’Ufficio Digos di Palermo, rispettivamente vincitori nelle categorie “Cronisti” e “Istituzioni”, e al fotoreporter Mike Palazzotto destinatario di un riconoscimento speciale. Giovanna Di Benedetto è stata premiata per “il suo impegno e la sua dedizione, rappresentando una voce fondamentale per Save The Children, organizzazione impegnata nella difesa dei diritti dei bambini a livello globale. La sua abilità nel raccontare storie impattanti e sensibilizzare l’opinione pubblica è stata riconosciuta come un contributo essenziale al giornalismo di qualità”.

L’Ufficio Digos di Palermo è stato premiato “per la professionalità e la competenza nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico negli eventi istituzionali e in contesti sociali spesso complicati nel corso dei quali ha dimostrato capacità di mediazione”.

Il premio speciale a Mike Palazzotto, è stato conferito come riconoscimento del suo talento e dell’impegno nel documentare eventi e storie attraverso il potere dell’immagine, consolidato in una carriera lunga e fruttuosa. Palazzotto ha ricordato uno dei suoi primi impegni lavorativi: le fotografie sul luogo della strage di viale Lazio a Palermo (10 dicembre 1969) in compagnia del collega Pantaleone. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Palazzo dei Normanni, nella sala Pio La Torre, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del segretario generale dell’Ars Fabrizio Scimè, del questore di Palermo Vito Calvino e Alfredo Pecoraro, presidente del Sindacato Stampa parlamentare siciliana, Franco Nicastro per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e rappresentanti del sindacato parlamentare. Il premio alla Digos è stato consegnato al dirigente Giovanni Pampillonia, alla presenza di una delegazione dell’Ufficio.