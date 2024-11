Lucarelli svela chi sono stati i concorrenti più difficili di Ballando con le Stelle

Oggi a Domenica In, Mara Venier ha ospitato Selvaggia Lucarelli, che ha discusso dei recenti conflitti con Sonia Bruganelli, richiamando anche le polemiche delle edizioni passate. Lucarelli, rispondendo a Mara, ha parlato dei concorrenti più difficili con cui ha avuto a che fare e dei rapporti che attualmente sono in stallo. Ha spiegato che le discussioni con Alba Parietti continuavano anche dopo le puntate di Ballando con le Stelle, evidenziando il conflitto tra loro.

Selvaggia ha dichiarato: “Con Asia Argento abbiamo chiarito. Teo Mammucari? Con lui c’era ironia. Alba continuava a discutere anche dopo Ballando.” Ha riconosciuto che alcuni concorrenti non accettano il suo modo di fare, suggerendo che non è riuscita a chiarire con tutti e che un incontro, come un G8 o un G20, sarebbe necessario per la pace. Ha elogiato Asia, definendola una donna intelligente, facendo notare che entrambe hanno compreso la follia del contesto in cui si trovano.

Parlando di Platinette, Lucarelli ha detto di non aver gradito il suo approccio, considerandolo poco autoironico e duro. Inoltre, ha notato che anche con Alba Parietti non ci sono stati scambi divertenti, ma piuttosto un sottofondo di rancore. Crede che le discussioni non sempre giovino agli ascolti, mentre gli scambi divertenti possono creare un’atmosfera di stima reciproca. Ha rammentato i rapporti di cui ha goduto l’anno precedente con Teo Mammucari, dove i loro scambi, pur pungenti, erano pieni di ironia e divertimento.

Selvaggia ha sottolineato che con Teo riuscivano a divertirsi, accettando le battute reciproche senza che si pensasse a un reale astio. Tuttavia, con Alba questa dinamicità non è stata presente; invece, le tensioni sembravano perdurare anche al di fuori del programma. Lucarelli ha citato un episodio in cui, dopo aver visto Alba da Giletti, quest’ultima pubblicò un commento su di lei che sottolineava una sua presunta frustrazione. In breve, Selvaggia ha riflettuto sull’importanza dell’ironia e del divertimento nei rapporti e nel contesto mediatico.