Juventus, recuperato Douglas Luiz

Recupero significativo per Thiago Motta in vista del match di Champions League contro il Lille. Douglas Luiz è tornato ad allenarsi con il gruppo, avvicinandosi a una convocazione per la partita contro i francesi. L’ex giocatore dell’Aston Villa dovrebbe essere completamente a disposizione di Thiago Motta anche per il derby previsto per sabato contro il Torino.

Al contrario, Nico Gonzalez sta ancora lavorando a parte. L’argentino sta seguendo il suo percorso riabilitativo con l’obiettivo di rientrare in campo entro il match di sabato. Tuttavia, è difficile fare previsioni su una sua convocazione imminente; Motta attende ulteriori aggiornamenti dall’ex giocatore della Fiorentina e dallo staff medico della Juventus.

Per la partita di Champions, è probabile che Conceicao torni titolare dopo aver iniziato dalla panchina nella gara contro l’Udinese. Il giocatore portoghese potrebbe prendere il posto di Weah, mentre Yildiz è dato per confermato sulla fascia sinistra. La situazione si prospetta interessate in vista dell’importante match contro il Lille.