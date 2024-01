Britney Spears chiede scusa a Justin Timberlake: “Mi dispiace tanto”

Ennesimo colpo di scena in casa Spears. Poco fa la principessa del pop si è scusata pubblicamente con Justin Timberlake per le cose che ha scritto nel suo libro The Woman in Me. Britney ha poi confessato di adorare il nuovo singolo di Justin, Selfish (battuto da una bonus track del 2011 della Spears).

Le scuse arrivano ad un mese dalle ultime frecciatine social che la cantante di Gimme More ha riservato al suo ex fidanzato. E dopo Ilary Blasi che invita a cena Totti, adesso Britney che chiede perdono…

Britney Spears says she loves Justin Timberlake’s new song “Selfish” and apologizes for some of the things she wrote in ‘The Woman In Me.’ She writes: “I wanna apologize for some of the things I wrote about in my book. If I offended any of the people I genuinely care about I am… pic.twitter.com/5Yiay5xSZh

— BreatheHeavy (@breatheheavycom) January 29, 2024