Marco Mengoni fidanzato? Il cantante si apre sulla sua situazione sentimentale

Il trionfo al Festival di Sanremo 2023, l’ingaggio come co-conduttore di quest’anno e il recente annuncio del tour negli stadi, sarà anche per tutto questo successo che media e fan del cantante di Due Vite sono interessati al suo privato: “Marco Mengoni fidanzato?”, “ha trovato l’amore?”, “a chi è dedicato l’ultimo singolo?“. E ad una domanda simile l’artista ha risposto nell’intervista rilasciata oggi a La Repubblica.

“L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Probabilmente l’interesse del pubblico per il privato del cantante è dovuto anche alla sua estrema riservatezza, perché se di Angelina, Emma, Alessandra Amoroso, Elodie, Sangiovanni, Annalisa, Fred De Palma sappiamo qualcosa, di lui niente, il nulla (se non che è single).

Nel dubbio fatevi avanti, potrebbe essere la vostra occasione.



“Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi. Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. ‘Marco Mengoni fidanzato?’. La la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto! Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch’io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce. L’unico consiglio che do ai ragazzi come me è: vivete. Domani può succedere tutto”.