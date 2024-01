Vanoni contro Rosanna Fratello: “Successo? Una sola canzone famosa”, Fazio interviene

Ieri pomeriggio Rosanna Fratello è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha ringraziato Mediaset per aver potuto partecipare al Grande Fratello e il pubblico per aver rispolverato la sua canzone Se T’Amo T’Amo. Poche ore dopo sul Nove a Che Tempo Che Fa, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa è stata tirata in ballo da Ornella Vanoni e non per dei complimenti.

Ornella Vanoni VS Rosanna Fratello “ce l’aveva scritto in fronte che non ce la fa!” “Ha cantato solo una canzone” #ctcf #chetempochefa #ornellavanoni pic.twitter.com/qXuE85rd1k — M SOCIAL MAGAZINE (@msocialmagazine) January 28, 2024

Vanoni su Rosanna Fratello: “Ce l’aveva scritto in fronte che non ce l’avrebbe fatta”.

Tra un aneddoto e l’altro Ornella ieri a Che Tempo che Fa ha infilato anche una frecciatina a Rosanna Fratello. La Vanoni ha ricordato di quando ha smesso di collaborare con un noto discografico: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…”. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”

Fabio Fazio spiazzato dalle dichiarazioni della sua ospite è intervenuto cercando di mettere una pezza sul buco: “Ma come, cosa dici? ha avuto un grande successo, ha fatto una carriera importante. Non è vero dai“.

La cantante però è andata dritta come un treno ed ha continuato a punzecchiare la collega, dicendo che ha fatto solo una canzone davvero famosa: “Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte“.

Se il mondo fosse un luogo giusto avremmo già avuto l’annuncio choc gold: “Nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso avremo un sacco, un sacchissimo, un saccherrimo di novità per voi. Sapete quanto vi amo e abbiamo preparato una puntata bomba. Volete un’anticipazione? Se vi dico ascensore… Ornella e Rosanna? Avete capito bene, avremo il confronto choc e poi la macchina della verità per Rosanna: è vero che con Alain Delon ci sono stati solo sguardi o qualcosa di più? Ma poi anche la Barbie umana che si è trapiantata i denti di diamanti e le nuove rivelazioni scioccanti di Rita De Crescenzo. Tutto questo per voi, perché come sapete, il mio cuore è vostro. Prima dei miei figli, della piccoletta e poi vostro“.