Biagio D’Anelli su Artur Dainese e Jessica Alves: “Stavano insieme, ecco perché si sono lasciati”

Biagio D’Anelli su Instagram ha parlato del passato sentimentale di Artur Dainese confessando di essere a conoscenza di un suo vecchio amore, Jessica Alves, prima che intraprendesse la transizione.

“Sta nascendo finalmente la prima coppia a L’Isola dei Famosi, è già una settimana che i due piccioncini si appartano” – le parole di Biagio D’Anelli – “Ma siccome partecipate ad un reality e siete sotto l’occhio del ciclone, è giusto mettere le carte in tavola. Nel 2018, il buon Artur, non era fidanzato con una modella o con una donna. Niente di male, ognuno della propria vita è libero di fare quello che vuole, ma perché dichiarare altro? In quell’anno uscirono sul DailyMail le foto del modello con l’ex Ken Umano, Rodrigo Alves”.