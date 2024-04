Mahmood svela se è innamorato: “Io padre? Ci sto pensando”

Tre dischi di platino per Tuta Gold, atteso al Circo Massimo per il Concertone del Primo Maggio e un tour sold out: questo è un periodo d’oro per Mahmood e oggi, fra le pagine di La Repubblica, ha parlato d’amore. Lo ha fatto però in maniera un po’ evasiva smentendo (?) chi lo voleva fidanzato con Noah Oliveira.

“Io non mi innamoro mai” – le parole di Mahmood – “E se sono innamorato, non lo so neanche io. Sono un po’ complicato a livello sentimentale. Sto cercando di capire quali sono i miei dossi, i miei blocchi. Ci sto lavorando”. A domanda diretta se si fosse mai innamorato, il cantante ha precisato: “A 16 o a 18 anni credo di sì. Poi non più. Perché l’innamoramento si è trasformato in qualcos’altro, e ho iniziato ad avere un diverso approccio al sentimento”.

Mahmood è single e non innamorato

Se oggi non si considera innamorato, chi credeva che Noah Oliveira fosse il suo fidanzato ha preso un abbaglio. Nel dubbio, amore a parte, in futuro si vede padre: “Ammetto che ci sto pensando a diventare padre, da un po’. Forse sì, forse no. Intanto vorrei un cane. Ma sono sempre in giro“.

L’argomento “amore” il cantante lo ha affrontato anche un paio di mesi fa a Verissimo da Silvia Toffanin sostenendo di non aver “tempo” per l’amore.

“Posso dirti che sono molto felice in questo ultimo periodo, ma ovviamente da gennaio non c’è tempo per l’amore, devo lavorare e battere il ferro. Ma oggi sono felice” – le parole del cantante – “Se ho sofferto per amore? Anche quando non soffrivo facevo in modo di soffrire. Insomma, se sono andato in analisi un motivo ci sarà. Penso tanto, mi creo dei tormenti da solo. Mi complico le cose anche se sono semplici. Adesso ho meno tormenti”.

Chi è Noah Oliveira, il ragazzo che Mahmood ha sempre al suo fianco? https://t.co/AugNbfMFb0 #Sanremo2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 14, 2024

Silvia Toffanin chiede a Mahmood come va l’amore: la sua risposta spiazza https://t.co/nEmfFxnNZx #Verissimo — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 18, 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

L'articolo Mahmood svela se è innamorato: "Io padre? Ci sto pensando" proviene da Biccy.it.







