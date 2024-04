Luzzi, lo staff di Beatrice fa partire denunce: “Commessi vari reati”

Questa mattina alcuni profili Twitter hanno pubblicato una falsa storia Instagram di Beatrice Luzzi, con tanto di comunicato fake sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi: “Fermi tutti! È uscito il comunicato. Direi che anche questa storia può dirsi (finalmente) conclusa. Con buona bace di tutti. Ecco il comunicato. ‘In questo mese, dal termine del Grande Fratello, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore i Beabaldi e tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Giuseppe ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Grande Fratello, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale’“.

Lo staff di Beatrice Luzzi interviene sui social.

Poco fa lo staff dell’ex gieffina è intervenuto su Twitter rivelando che agiranno per vie legali, visto che qualcuno ha scritto e diffuso un falso comunicato a nome dell’attrice: “Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell’educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge. – si legge nel post dello staff – Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una foto del profilo Instagram di Beatrice. Agiremo per vie legali contro questa persona e contro chiunque in futuro si permetterà di pubblicare e diffondere suoi scritti, facendoli passare per quelli di Beatrice Luzzi“.

Direi che una smentita sarebbe stata sufficiente.

Non è la prima volta che lo staff di Beatrice parla di possibili azioni legali, è già successo lo scorso 20 aprile. In quell’occasione il team dell’ex gieffina è intervenuto dopo le dichiarazioni che Rosy Chin durante una diretta ha fatto sui figli della sua ex coinquilina.

La dea pagana vera apripista delle ‘vie legali’ contro gli hater ‘rosiconi’.