Ginevra ha mentito al Grande Fratello Vip? Le prove che la incastrerebbero

Ginevra Lamborghini, nonostante sia stata squalificata, ha un posto fisso nello studio del Grande Fratello Vip. Quando ieri sera Alfonso Signorini l’ha salutata ha subito rivelato di essere a conoscenza che fra lei e il suo attuale fidanzato ci sarebbe della crisi. L’ex vippona non ha negato e quando il conduttore si è collegato con la Casa ha immediatamente rivolto parola ad Antonino Spinalbese. “Antonino vuoi una notizia? Lo sai che la nostra Ginevra è un po’ in crisi? Che coincidenza eh? Colpa tua? Tu che ne dici? Vuoi che venga a trovarti Ginevra nella Casa?“.

Antonino e Ginevra si sono scambiati un po’ di battute ed hanno visibilmente flirtato a distanza. Lei gli ha pure chiesto di “fare il bravo” ed ha fatto una piccola scenata di gelosia a Giaele: “Da quando ti chiami Ginevra?“. Un siparietto che ha fatto esplodere i #GINTONIC, ovvero i fan della coppia.

la pace dei sensi che mi causa questo blocco ve lo giuro la mia serenità nel dormire non so come dirvela #gintonic

pic.twitter.com/rEngr4XZSO

— Lore🎠🫧X spinalbese era🔌❤️‍🩹 (@nelnomedeltrash) October 13, 2022