Benigno non si è fermato: foto modificata di Luxuria e tutti i commenti transfobici

Francesco Benigno si è rivelato essere – purtroppo – recidivo e dopo la prima offesa transofoba nei confronti di Vladimir Luxuria in cui l’ha chiamata al maschile, ha continuato a inveire pure fra i commenti del post.

Il primo attacco indiretto lo ha fatto condividendo sui suoi social una foto modificata di Vladimir Luxuria di proprietà del settimanale Chi e pubblicata nel 2019, in cui l’attore (o chi per lui) ha aggiunto una protuberanza dove in realtà non c’è.

La foto originale presa dal settimanale allora diretto da Alfonso Signorini è infatti questa:



Francesco Benigno ha pure scritto che la foto che lui ha condiviso non sarebbe un fotomontaggio. “Mica ho postato un fotomontaggio, è farina del suo sacco che trovi su Internet“, aggiungendo: “Si pensa che io debba dare della signora a un uomo in tutti i sensi perché cosa? Per i vestiti da donna?“.

Francesco Benigno ha poi continuato a chiamarla al maschile sottolineando che “la foto è verissima” e che non può pretendere di essere chiamata donna “perché è un uomo“. Infine ha ipotizzato l’idea di “staccarle il p1sello” se dovesse vederla nel bagno delle donne insieme a sua nipote.



Non solo foto e commenti, Francesco Benigno ha mostrato chi è anche nei like messi ai commenti dei suoi seguaci. Fra i tanti commenti a cui ha messo ‘mi piace’ c’è questo: “Vladimiro Kinder Gran Sorpresa“.

Cari avvocati di Vladimir, you’re welcome. Stampatevi ‘sto articolo.