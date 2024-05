Jessica Alves terrorizzata: “Momenti di panico, tremavo, un vero trauma”

Nei giorni scorsi Jessica Alves è tornata al centro del gossip italiano per la presunta relazione che avrebbe avuto con il belloccio de L’Isola dei Famosi, Artur Dainese. Nel Regno Unito però la star dei social è finita su tutti i tabloid per una storia decisamente meno simpatica. Jessica ha rivelato di essere stata perseguitata da uno stalker, che dopo averla vista in un locale di Mayfair, l’avrebbe anche seguita a casa sua. Adesso però pare che l’uomo sia in carcere, ma nonostante tutto la Alves non riesce ancora ad uscire con tranquillità.

“Riusciva a trovarmi perché io pubblico regolarmente la mia posizione sui social media. Mi fissava, eravamo a Mayfair. Era ubriaco e mi abbracciava, allora gli ho chiesto di non toccarmi in pubblico e di non toccarmi mai, di rispettare il mio spazio personale. Poi si è arrabbiato e ha iniziato ad insultarmi e la sicurezza è arrivata e gli ha detto di andarsene.

Il giorno successivo si è presentato alla mia porta con dei fiori dichiarandomi il suo amore, ero terrorizzata, è stato un momento di panico. Più tardi è tornato, la stessa notte, io tremavo, mi sono rifiutata di aprire la porta e ha chiamato la polizia. Ero così spaventata che ho fatto installare allarmi ad alta tecnologia alle mie porte e finestre e ho persino assunto un autista per avere più protezione.

Adesso ho saputo che l’uomo è stato arrestato per un’altra questione, devo ammettere che sono sollevata per il fatto che non possa più perseguitarmi. Spero che ora riceva le cure e tutto il sostegno di cui ha bisogno per poi tornare presto nella società come un uomo cambiato. Ultimamente non ho partecipato ad eventi a Londra né sono uscita molto per incontrare gli amici. Questo è per il trauma che ho avuto. So che non è più nei paraggi a perseguitarmi, ma per adesso mi sento molto più sicura a stare dentro”.