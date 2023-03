Amici di Maria, le parole dei due eliminati e della De Filippi: “Cosa mi mancherà di voi”

Durante la seconda puntata del serale di Amici di Maria il primo alunno eliminato è stato Piccolo G. Il cantante ha ringraziato la De Filippi e tutta la produzione.

“Sono partito ed ero molto scettico a dire la verità. Invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza. Poi mi ha dato una grande lezione, anzi tante. Comunque è un piacere avere il pubblico a favore come in questo momento e quindi ringrazio tutti voi. Cercherò di sembrare meno imprudente possibile. Andrò in giro con il sorriso e resterò me stesso. Per me è stato un grande piacere far parte di questo programma”.

Maria ha speso qualche parola prima di salutare Piccolo G: “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, l’ironica, gli imbarazzi, le pergamene di tuo papà. Giovanni tu hai dei bellissimi inediti e quello che ti hanno detto in merito ai brani è verissimo. Poi scritti tutti da te per altro. Ci salutiamo adesso“.

Sfida per l’eliminazione: Piccolo G o Aaron secondo voi chi deve continuare il Serale di #Amici22? pic.twitter.com/1EAlMNYwKj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2023

Amici di Maria: Gianmarco parla dopo l’eliminazione.

Poco prima di uscire da Amici di Maria, Gianmarco Petrelli ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola. Il ragazzo ha parlato anche di Megan.

“Come sto? Sto bene in realtà dai. Diciamo che è strano, il fatto che siamo arrivati a un punto e sta per succedere qualcosa. Sette mesi qui sono tanti. Uno cerca di non uscire e ora andare via fa parte del gioco. Me lo devo mettere in testa che forse tocca a me adesso. Se esco mi dispiace, mi affezioni agli ambienti, agli odori, alle persone. Avrò nostalgia, ricorderò l’odore dei biscotti della fabbrica qui vicino, la complicità con gli altri ragazzi. Questa è stata una settimana molto particolare e ho sentito tanto la mancanza di Megan. Penso che c’ho messo tanto tempo ad entrare qui dentro. Voglio ringraziare tutti per l’opportunità e in primis la mia maestra. Non scorderò mai quando mi ha scelto”.

Subito dopo l’eliminazione Gianmarco ha rilasciato una breve intervista a Witty: “Sono sereno, anche per le cose fatte fino ad adesso. Poi ovvio che speravo continuasse. Ricordo il momento in cui ho preso la maglia, ero felicissimo e non sapevo cosa sarebbe successo. Nel percorso più volte ho avuto paura di uscire. Ma ogni giorno è stata una scoperta. Non avrei fatto nulla di diverso. Anche perché dagli errori ho imparato. Ora devo capire cosa voglio fare dopo il programma“.