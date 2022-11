Baye Dame si confida con Tommaso Zorzi e svela se ha risentito Barbara d’Urso

Baye Dame Dia, durante l’After The Race con Tommaso Zorzi, ha parlato un po’ di sé svelando perché ha scelto il nome d’arte Obama per il suo personaggio drag.

“Sono nato a Roma e sono stato adottato da una famiglia romana, solo in seguito ho conosciuto mia madre biologica. Ma quando ha scoperto che ero gay e facevo la drag queen non ha voluto più sapere niente di me. Sono stato abbandonato due volte. Una terza non glielo permetto, non le permetto più di farmi del male. Se mi accetti devi accettare me e amarmi così come sono, come fanno i miei genitori Luigi e Giovanna.

Loro mi amano. L’ignoranza di mia madre Amy, mia madre biologica, non è giustificabile: l’ignoranza davanti a un figlio non può renderti cieco. Io ho provato ad avvicinarmi a lei ed a seguire la sua cultura, ma mi ero reso conto che mi stavo amputando. A lei voglio dire che ha perso tanto”.