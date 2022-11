Sonia Bruganelli battibecca con Riccardo Bocca a TvTalk

Sonia Bruganelli oggi è stata ospite per la prima volta a TvTalk dove ha potuto parlare del suo ruolo al Grande Fratello Vip.

“Io credo di essere la più titolata a fare l’opinionista perché mi sono laureata in scienze della comunicazione con una tesi sul Grande Fratello. Per cui se qualcuno mi chiede ‘che titoli hai’, eccola qui”. […] Io credo che Alfonso mi abbia scelto perché io non ne ho bisogno. Ho un lavoro e se anche non l’avessi ho abbastanza per mantenermi a vita. Io non ho bisogno di Alfonso né del consenso quindi posso permettermi di dire delle cose che – ovviamente – altre persone non hanno la possibilità di dire. Capisco che chi ha fatto l’opinionista con me aveva altri obiettivi.