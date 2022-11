Micol fa coming out al GF Vip (e non è l’unica): “Anche io lo sono!”

Ieri pomeriggio Giaele De Donà ha raccontato alcune sue esperienze con il marito Bradford Beck e una di queste era con un’altra donna. Micol Incorvaia ha preso la palla al balzo ed ha spiegato che anche lei potrebbe andare tranquillamente con una donna. La sorella di Clizia ha detto che si innamora delle anime e non dei corpi e quindi è a tutti gli affetti pansessuale.

“Ah tu, lui e una ragazza è successo? Anch’io sono così! Cioè se dovessi scegliere lo farei con una ragazza, sinceramente. Ma come concetto anche. C’è da dire che io non nego nemmeno che potrei stare con una donna. Io penso… insomma ho un concetto dell’amore, per quanto possa saperne io di amore, molto poco, ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bello”.

Giaele ha risposto alla coinquilina parlando nel dettaglio della sua attrazione per le donne: “Ma si è capitato più volte. Però ecco, diciamo che fisicamente a me le donne, non tutte, però piacciono. Anche la donna elegante. Il corpo della donna da vedere è molto bello. È oggettivamente bello questo è quello che penso“.

Su una cosa aveva ragione Elenoire Ferruzzi, le donne hanno una libertà nel parlare di bisessualità, fluidità, pansessualità, che gli uomini non hanno. Bisognerebbe capire se sono le ragazze ad essere ‘più avanti’ dei maschietti su certi temi, o se la società pone più vincoli e giudizi ai ragazzi, che quindi reprimono i loro pensieri in pubblico (perché poi in privato sappiamo tutti che anche gli uomini trovano modo di divertirsi).

Micol e il rapporto con Edoardo.

Durante una chiacchierata con Giaele, Micol ha parlato anche del suo rapporto con Edoardo: “No, siamo solo amici. Ma non è nemmeno che ci sia stata una vera storia. Ci siamo frequentati per un po’ di tempo, anzi per poco tempo. Poi dopo abbiamo capito che non potevamo stare insieme. Sì c’era incompatibilità forse“.