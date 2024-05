Battiti Live: fuori Palmieri, Gregoraci e Pollio, ecco chi al loro posto

Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio non torneranno a condurre la nuova edizione di Battiti Live che passerà in mano a un terzetto semi-inedito. Sul palco troveremo la coppia consolidata composta da Ilary Blasi e Alvin (che si ritrovano così a lavorare insieme dopo L’Isola dei Famosi), mentre nel sottopalco a incontrare gli artisti ed a sentire il sentiment del pubblico ci sarà Rebecca Staffelli reduce dal Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Al momento non è chiaro perché il terzetto originale non sia stato riconfermato soprattutto perché Alan Palmieri, oltre la conduzione, curava anche la direzione artistica e ne era il fondatore. Probabilmente è stato optato per un cambio di conduzione per animare un po’ il format che proprio questa estate passerà da Italia 1 a Canale 5. Magari Alvin, Blasi e Staffelli sono più da rete ammiraglia rispetto a Palmieri, Gregoraci e Pollio.

Al di là del cambio di conduzione Palmieri resta una voce di Radio Norba, che produce Battiti Live, ma il suo posto on stage lo prenderà Alvin.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e la reazione alla sostituzione con Ilary Blasi.

La notizia del cambio di conduzione era nell’aria da mesi e lo scorso febbraio ospite a TvTalk Gregoraci, a domanda diretta“Come abbiamo sentito, Ilary Blasi prende il testimone da lei alla conduzione di Battiti Live: cosa può dire e che consiglio ha da darle?“; ha così risposto. Elisabetta è rimasta qualche istante in silenzio e poi ha dichiarato di non saperne nulla: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro“.