Nuovo programma di Cattelan, cosa farà Fedez: “Cambiati i piani all’ultimo”

Sta per partire il nuovo programma di Alessandro Cattelan, ‘Da Vicino Nessuno è Normale’ e negli ultimi giorni si è discusso molto della presenza di Fedez. I media hanno riportato la notizia dell’annullamento della Rai dell’ospitata del rapper, che invece ha smentito le voci e ha confermato la sua presenza. Oggi Cattelan da Caterina Balivo a La Volta Buona ha dato qualche anticipazione ed ha svelato quello che faranno gli ospiti nel suo show. Alessandro ha spiegato che per quanto riguarda Fedez c’è stato un cambiamento dovuto al Van Gate.

“Sì, certo che ci sarà Fedez nel mio nuovo programma. Però secondo me va un po’ dato un contesto di quello che verranno a fare gli ospiti. Perché oltre a Fedez avremo tanti altri grandi ospiti in queste tre puntate. Questo è un programma che ha un contesto un po’ diverso da altri come Stasera C’è Cattelan, dove gli ospiti vengono, si siedono, rispondono alle domande e ci raccontiamo le cose. Qui vengono e si prestano ad essere delle spalle per il nostro pubblico. Propio il pubblico qui è il vero protagonista.

Nella prima puntata abbiamo uno spazio in teatro, uno in piscina, con i bagni misteriosi, chiameremo un ragazzo del pubblico che ci ha raccontato di non saper nuotare e gli diremo che sta per ricevere la sua prima lezione di nuoto della vita da Federica Pellegrini. Quindi Federica Pellegrini viene ad insegnare a nuotare ad un ragazzo del pubblico.

Così sarà per tutti gli ospiti. Quindi anche Fede verrà a fare di spalla a uno del pubblico. Avevamo un’altra idea.

Volevamo mandarlo ad un matrimonio come ospite a sorpresa. Avevamo un complice tra gli invitati che lo avrebbe fatto entrare di nascosto, ma visto quello che è successo ultimamente abbiamo cambiato l’idea originale. Stiamo lavorando ad un’idea nuova. Ma sarà in quella dimensione e verrà qualcosa di molto divertente.

Comunque andremo in onda il 20 maggio, lunedì sera, in prima serata su rai Due dal Teatro Franco Parenti. Andremo anche per le strade e verremo a acsa vostra, sarà un’esperienza un po’ particolare”.