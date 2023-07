Barbara d’Urso è stata una delle ospiti più attese del Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata. Durante il suo intervento la conduttrice ha tirato una frecciatina a Myrta Merlino e ha fatto una precisazione in merito alle sue trasmissioni.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste” – ha esordito Barbara d’Urso – “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Una storia che probabilmente vorrà contare nelle sedi opportune. Qualcuno citofoni a Mara Venier o a Francesca Fagnani per il colpaccio dell’anno.

Barbara d’Urso tira una frecciatina a Myrta Merlino e fa una precisazione

La conduttrice ha poi tirato una sottile frecciatina a Myrta Merlino che qualche giorno fa a La Stampa ha detto che secondo lei le casalinghe di Voghera non esistono più. Nel dettaglio ha dichiarato: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure“. Questa la “risposta” di Barbara d’Urso:

“Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

BdU è tornata carica a pallettoni e a una fan che le ha chiesto un autografo ha confessato: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!“.