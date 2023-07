Andreas Muller: quando il gossip lo credeva gay e fidanzato con Riccardo Marcuzzo

Andreas Muller questa sera su Rai2 cercherà di conquistare la corona della prima edizione di Non Sono Una Signora nei panni di She Funk.

Il ballerino ha più volte dimostrato di essere molto aperto mentalmente e di essere un grande alleato della comunità LGBT+. Anche nel 2017, quando la stampa lo credeva fidanzato con Riccardo Marcuzzo subito dopo la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi, non si offese e si limitò a rispondere al gossip.

“Lo so, in tanto lo hanno pensato” – la risposta di Andreas Muller – “Siamo soltanto amici, ma amici-amici, legati davvero a livello profondo, un po’ come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ci abbiamo scherzato su, dicendoci ‘Ma sì, se facciamo il gossip vorrà dire che siamo vincenti’”.

Anche Riccardo Marcuzzo replicò via Instagram pubblicando una foto di Andreas Muller con sopra scritto “la mia bimba”, ridendo del fatto che dopo mille flirt totalmente inventati a lui attribuiti, finalmente i giornalisti avevano azzeccato. “Perché non possono esistere amicizie? Perché non vendono“, la sua chiusura.

Due anni dopo l’amicizia fra i due ebbe una brusca frenata: “Io e lui abbiamo fatto un bel percorso insieme. Però adesso ognuno ha i suoi impegni. Posso dirvi che l’amicizia c’è sempre e che non abbiamo litigato“. E nello stesso periodo iniziarono le voci che lo volevano sentimentalmente legato a Veronica Peparini.

Andreas Muller: “L’amore con Veronica nato dopo Amici”

“Io e Veronica stiamo insieme da sei anni” – le sue parole a Verissimo – “Sei anni d’amore, anche se non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi sei anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”.