Ex concorrente del GFVip: “Mediaset ha avuto indicazioni precise”, cosa succederà agli ex vipponi

Che fine hanno fatto i vipponi che hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip? A rispondere a questa domanda è stato uno di loro, l’ex concorrente Attilio Romita, che fra le pagine del Corriere ha spillato un po’ di tea bollente.

Dopo la ramanzina di Pier Silvio Berlusconi che ha imposto una nuova linea editoriale che ha visto squalificare in extremis un paio di concorrenti, i vipponi hanno trovato sempre meno spazio sulle reti Mediaset. A Verissimo è stata chiamata ospite solo Milena Miconi, mentre la vincitrice Nikita Pelizon ha fatto un piccolo cameo a L’Isola dei Famosi in qualità di amica di Helena Prestes. Gli altri sono tutti spariti.

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip” – ha dichiarato l’ex concorrente Attilio Romita – “Secondo l’editore saremmo concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.