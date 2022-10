Barbara d’Urso commenta i gieffini che hanno bullizzato Marco Bellavia

Del ritiro di Marco Bellavia e di quello che ha subito nella casa del GF Vip ne hanno parlato tutti e se ne è occupata anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ieri la conduttrice ha espresso la sua vicinanza all’ex gieffino, che ha ospitato varie volte nelle sue trasmissioni: “Marco è una persona molto sensibile che io conosco. Nella casa del GF Vip non è stato aiutato, anzi. Per questo i social si sono scatenati per vari giorni ed è comprensibile. Quello che è successo a Marco ha toccato il cuore di molti di noi che abbiamo visto quelle immagini. Marco è venuto un po’ di volte nelle mie trasmissioni. Una volta parlando del figlio si emozionò molto. L’ultima volta disse che aveva dedicato i suoi ultimi 15 anni solo a suo figlio“.

In merito ai gieffini che hanno isolato e deriso Marco, Barbara d’Urso ha dichiarato: “Uno il cuore o ce l’ha o non ce l’ha. Se uno ha questa indole questa è. E purtroppo per loro esce fuori. Io ne ho condotte di edizioni di Grande Fratello e so cosa succede là dentro. Lì dentro alla fine esce quello che sei. Come quando stai in barca, tanto amici, tanto adorati e alla fine esce tutto. Ti puoi nascondere quanto vuoi ma poi esce tutto. E alla fine con Marco sono uscite delle personalità...”

E sul ‘personalità…’ la conduttrice si è fermata, ma sappiamo tutti che dentro…

Barbara d’Urso: “Dalla depressione si può uscire, serve anche il sostegno di chi ci ama”.

Carmelita ha poi parlato a chi soffre di depressione: “Ai depressi e le depresse che ci stanno guardando dico che se ne può uscire e io lo so. Se ne esce anche con l’amore e con il sostegno di chi abbiamo vicino, dall’amica, la madre, il padre al fruttivendolo. Però non pensate che non ci sia via d’uscita. A Marco mando un bacio enorme con il cuore a lui e suo figlio“.