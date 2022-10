Perché Simona Ventura ce l’ha con Giovanni Ciacci? Lo screzio risale al 2017

Perché Simona Ventura ce l’ha con Giovanni Ciacci? Questa domanda ce la siamo posta tutti dopo aver visto il tweet al vetriolo di Super Simo non appena il vippone è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip perché punito dal pubblico per aver dimostrato scarsa empatia nei confronti di Marco Bellavia. “Ciacci si è fatto riconoscere“, il commento incriminato.

Simona Ventura e Giovanni Ciacci, gli screzi del 2017 e del 2019

A ricostruire le tappe del loro screzio è stato il portale BlogTivvu.com che ha ripreso una vecchia intervista di Giovanni Ciacci risalente al 2017.

“Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti”.

L’intervista incriminata è stata rilasciata al settimanale Mio; ma non sarebbe l’unica ad aver macchiato il rapporto fra lo stylist e la conduttrice. Anche nel 2019 fra loro c’è stato un piccolo battibecco. In quell’anno Simona Ventura conduceva The Voice Of Italy mentre su Canale 5 andava in onda l’edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. I due show si scontravano e sapendo che Giovanni e Barbara erano grandi amici, quando Simona è andata ospite a Detto Fatto per promuovere lo show musicale, rivolgendosi allo stylist gli ha detto:

“Giovanni, dimmi la verità. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il tuo cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia!”.

Battuta a cui Ciacci non rispose. Nel 2019, infatti, oltre ad essere un volto di Detto Fatto faceva anche parte della schiera di opinionisti di Barbara d’Urso per Pomeriggio 5.