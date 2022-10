Jennifer Lopez e Ben Affleck: violenta lite, lui ha lasciato la villa

Il ritorno di fiamma dopo quasi 20 anni (con relativo matrimonio) di Jennifer Lopez e Ben Affleck è sembrato a tutti quanto di più simile a una favola della Disney. In realtà però sembra che ci siano già delle crepe in questa bella storia. L’ex marito di lei è convinto che tra JLo e l’attore non durerà molto e i media americani già il mese scorso parlavano di una profonda crisi. Ma non è finita qui, perché stando a quello che riportano i rumor d’oltreoceano in questi giorni ci sarebbe stata anche una violenta lite, che avrebbe portato Ben a lasciare la villa dove viveva con la moglie.

Nel dubbio, Ben, nascondi i Rolex…



Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Lui ha lasciato la casa dopo una brutta litigata”.

“La felicità della luna di miele sta rapidamente svanendo. Lei e Ben hanno avuto una litigata furibonda. Inoltre entrambi sono alle prese con le esigenze delle loro carriere e lo stress di unire le loro due famiglie. Dopo i primi mesi da sogno adesso è arrivata la realtà. – riporta Radar On Line – Ben ha anche lasciato la casa a seguito di un litigio particolarmente brutto. Felicità coniugale? Più simile al caos coniugale ultimamente! La coppia ha litigato senza sosta. Soprattutto nelle ultime settimane le cose sono peggiorate. Dopo la luna di miele, le cose hanno iniziato rapidamente a peggiorare. Le liti riguardano vari aspetti, dalle abitudini quotidiane, ad aspetti più complicati. Il vizio del fumo di Ben è diventato un problema per Jen. Lui inoltre è infastidito perché lei gli dice sempre cosa indossare. “Odia assolutamente le sigarette di Ben”, ha spiegato una fonte. “Lui ha promesso di smettere, ma con tutte le sue lamentele sta fumando più che mai”. Le cose però non si mettono bene adesso che lui se n’è andato”.

Jennifer Lopez & Ben Affleck pic.twitter.com/mWk2upxRAf — The Trend (@thetrend___) September 28, 2022

Fonte: Gossipetv