Ballerine di Angelina e vittoria di Sarah, la Celentano si espone

L’arrivo ad Amici e le liti con Garrison, Alessnadra Celentano oggi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha parlato del talent di Canale 5. La maestra di danza ha risposto alle domande che le hanno posto gli opinionisti e ha detto la sua sulle ballerine di Angelina Mango, la vittoria di Sarah Toscano ad Amici e il “pessimo inglese” dei ragazzi della scuola. Alessandra ha dichiarato che sperava nella vittoria di Marisol o Dustin (com’è ovvio che sia), ma ha anche fatto molti complimenti a Sarah.

“Sì Sarah ha vinto, ma il canto, poi la trasmissione, ma c’è Marisol che ha vinto la danza. Se ha vinto Lorella con Sarah? Io basita. Perché è chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin e rimango di questa opinione e non la cambio di certo. Però devo dire che Sarah ha un timbro di voce che a me piace tantissimo. Poi dico che a me ha fatto piacere che abbia vinto Sarah perché ha fatto davvero un percorso eccellente ed è una bravissima ragazza. Poi è giovane, fresca, internazionale. Ci sta e mi piace.

Se la loro pronuncia inglese è terrificante? No dai, loro studiano. Sono lì per studiare e imparano. Mi dissocio da queste affermazioni.

Cosa ne penso del fisico delle ballerine del corpo di ballo di Angelina Mango? Penso che il messaggio sia molto chiaro, no? Il fatto che comunque il mondo è vario. Poi dipende da quello che devi fare, la danza è molto vasta. In un contesto come quello può andare bene, in altri no. In un contesto pop ci sta, alla Scala di Milano o al San Carlo di Napoli direi proprio di no. Ma nemmeno al Teatro dell’Opera di Roma andrebbe bene. Chi fa danza, dove c’è bisogno di un corpo in forma, è inutile stare a girarci intorno e dire troppe cose, deve essere così e punto. Tra l’altro non è una cosa che ho inventato io. Se fai il fantino devi pesare un tot, altrimenti non fai la gara, ci sono regole. Quindi mi sembra tutto molto normale”.