Rai2 chiude con i reality show: sparito anche Il Collegio

Un tempo, negli anni d’oro del trash televisivo e dei super contratti, Rai2 era la casa dei reality show targati Rai.

Il più celebre è stato senza dubbio L’Isola dei Famosi chiamato da Simona Ventura non a caso “il più grande reality show targato Rai2” andato in onda per ben otto edizioni consecutive. La seconda rete ha poi ospitato tre edizioni di Music Farm, ha visto nascere La Talpa e portato nel nostro paese X Factor. È stata poi la volta di Wild West di Alba Parietti, di The Voice Of Italy, dello sfortunato Star Academy (versione Rai di Operazione Trionfo) e anche del reality show sui ballerini Academy condotto da Lucilla Agosti. Impossibile poi non citare Pechino Express, il più recente Il Collegio e il nuovo La Caserma.

Rai2, anno dopo anno, ha deciso di non rinnovare i suoi reality che sono migrati altrove: Mediaset si è preso L’Isola e La Talpa, Sky ha preso X Factor e Pechino Express, mentre Rai1 ha proposto tutti gli spin off di The Voice. Alla seconda rete Rai era rimasto Il Collegio, ma stando a quanto riportato da BlogTvItaliana da quest’anno non avrà neanche quello.

Rai2 non rinnova Il Collegio

“Dopo otto edizioni costellate di successi e inciampi, il noto reality show di Rai Due dovrebbe non avere una prossima edizione. Questo è quanto possiamo riportare noi di BlogTvltaliana.it dopo aver incrociato una serie di indizi che certificano come Rai e Banijay avrebbero definitivamente abbandonato sia il progetto ma anche la volontà di rimettere in piedi uno dei programmi cult dell’ultima decade televisiva”.

I motivi della chiusura potrebbero essere molteplici, in primis gli ascolti, decisamente calati rispetto ai fasti del passato.

“Come vi annunciammo in esclusiva in un nostro articolo del 2020, infatti, la nostra Tv di Stato aveva acquistato il format del reality per ulteriori tre anni, dunque fino al 2023. Un accordo che Rai ha onorato fino alla fine ma, nell’ottica di dover reinvestire economicamente per poi proporre un reality da sole sei prime serate l’anno, si prefigura come un gioco che non vale più la candela”.

Si è chiusa (un’altra) era.