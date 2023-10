Ballando, un nemico di Selvaggia pronto a scendere in pista

Tutto è pronto per la prima puntata di Ballando con le Stelle. Sabato prossimo Milly Carucci tornerà in onda con il suo storico show e presto potrebbe ospitare anche un personaggio controverso. Sembra infatti che Fabrizio Corona potrebbe essere uno dei nuovi ballerini per una notte. Dopo l’ospitata a Belve dalla Fagnani, a Domenica In da Zia Mara e quella prevista da Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo, l’ex re dei paparazzi potrebbe tornare in un altro programma Rai.

Sulle pagine del settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha rivelato che un noto agente starebbe prendendo accordi per far scendere in pista Corona. Secondo il noto giornalista la possibilità che il 49enne arrivi al cospetto della sua nemica Selvaggia Lucarelli è più che un semplice rumor.

“Corona piace in tv e adesso lo vogliono anche far ballare. Fabrizio potrebbe andare in un altra trasmissione della Rai. – si legge sul magazine Oggi – Da quando è tornato a essere un uomo libero, Fabrizio Corona, 49, imperversa in tv a suon di interviste e ospitate. Le sue ultime partecipazioni a Belve (Rai 2) e a Domenica In (Rai 1) hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini alle prese con alcuni recenti flop clamorosi.

Nei corridoi di mamma Rai, è più di una ipotesi il suo ingaggio a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte. Si tratterebbe quindi di un’ospitata per una serata nel programma di Milly Carlucci. Una partecipazione, la sua, non senza ostacoli e veti. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo che ha chiuso con alcuni suoi noti assistiti importanti contratti, e tutti per quest’ultima edizione del longevo show del sabato sera. A quando le acrobazie in pista dell’ex re dei paparazzi?”