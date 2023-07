Ballando con le Stelle, verso il cast tre nomi bomba: c’è anche Simona Ventura

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta prendendo forma e dopo la rivelazione che potrebbe arrivare Teo Mammucari in giuria, Giuseppe Candela su Dagospia ha spoilerato un po’ di nomi che potrebbero scendere in pista come concorrenti. Nomi di punta, come Milly Carlucci ci ha sempre ben abituati nel corso degli anni.

Fra loro ci sarebbero Simona Ventura, Bruno Barbieri e Damiano Carrara. Ma se da una parte la conduttrice e il giudice di MasterChef sono in “trattativa avanzata” e avrebbero già un piede in pista, il pasticcere di Bake Off Italia avrebbe semplicemente sostenuto un provino, anche se è un bel nome e sarebbe una follia non arruolarlo. Fra i nomi scartati da Milly Carlucci spicca quello del duo delle Karma B, le drag queen del programma Ciao Maschio che avevano tentato anche la carta Tale & Quale Show.

Ballando con le Stelle, ipotesi aperte su Jasmine Carrisi e Stefania Orlando

Secondo il settimanale Oggi ad aver sostenuto un provino per Ballando con le Stelle ci sarebbe anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso; mentre Stefania Orlando si è candidata pubblicamente.

“Ti prego Milly, prendimi a Ballando con le Stelle! Magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate, questo perché io e la danza siamo due entità separate”.