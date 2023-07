Raffaella Mennoia rompe il silenzio sulla versione invernale di Temptation Island

Temptation Island è un successo, come lo è stato Temptation Island Vip. Per questo motivo le premesse per una buona edizione di Temptation Winter (il titolo è provvisorio, ndr) ci sono tutte. E Raffaella Mennoia lo sa bene.

“Secondo me il programma piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano” – ha dichiarato l’autrice a SuperGuidaTv – “Non è un programma prettamente femminile, lo vede l’adolescente di 13 anni come la signora anziana di 80 anni ma anche uomini”.

Con una media del 26% di share, Temptation Island si conferma essere il successo dell’estate. Un “programma estivo” come dichiarato dalla Mennoia che ora dovrà mettersi il cappotto e volare in montagna. A deciderlo è stata Mediaset.

“Ora puntiamo a Temptation Island [invernale, ndr] con la speranza che vada bene come questa edizione. Sicuramente è un programma estivo, è come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento. Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale. Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.

A condurre la versione invernale potrebbe essere Lorella Cuccarini che ormai da un paio di anni fa parte della grande famiglia della Fascino. Filippo Bisciglia, infatti, si è sempre limitato a presentare le edizioni classiche. Lo spin off vip è stato prima affidato a Simona Ventura e in secondo momento ad Alessia Marcuzzi, ora entrambe su Rai2.