Ballando con le Stelle, Milly ammette: “La giuria non è stata riconfermata”

L’ipotesi dell’addio di Selvaggia Lucarelli, quella dell’arrivo di Barbara d’Urso e poi le voci di un recast completo, sulla giuria di Ballando cn le Stelle si è detto e letto di tutto in questi mesi. Nonostante i rumor insistenti adesso sappiamo che Barbara non ci sarà, visto che venerdì scorso la d’Urso ha salutato (col cuore) il suo pubblico, dando appuntamento a settembre con Pomeriggio 5: “Come sempre ci vediamo a settembre, vi penserò tutta l’estate. Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli, poi della piccoletta e subito dopo vostro”.

⚡È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di #BallandoConLeStelle 📢Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi👇🏻 pic.twitter.com/0ZVJG7UaJm — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) May 26, 2023

Confermatissima invece Selvaggia Lucarelli, che su Chi ha rivelato: “Prossimamente vedrò la Carlucci per parlare delle ultime cose. Ho letto tutti i gossip, ho lasciato che parlassero. Però mi è dispiaciuto che molti hanno lasciato intendere che mi avessero cacciata, perché non è la verità. Sono stata confermata quando andavamo ancora in onda con la scorsa edizione“.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza.

Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera, Milly Carlucci ha dichiarato che la giuria del suo programma non è stata confermata. Adesso la conduttrice è occupata a comporre il cast della prossima edizione di Ballando e solo a settembre confermerà i giurati della trasmissione (che quasi certamente saranno i soliti).