Marco Mazzoli smascherato da una naufraga: “Ecco cosa mi ha chiesto”

Corinne Clery è stata un’ottima naufraga e prima di abbandonare L’Isola dei Famosi ha sbugiardato almeno due compagni di reality. Durante una discussione sulle nomination con Marco, Pamela, Luca, Andrea e Cristina, l’attrice francese ha fatto una rivelazione su Mazzoli. Corinne ha dichiarato che il conduttore de Lo Zoo di 105 le avrebbe chiesto di nominarlo più volte.

“Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo- Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. […] Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale. – ha continuato Corinne – Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri”.

Marco Mazzoli è rimasto spiazzato e poi ha aggiunto che per lui questa ‘avventura’ è una rottura, così Corinne gli ha chiesto: “Se tu dici che per te è stata una rottura perché non vai a casa?“. Il conduttore si è giustificato dicendo che resta in gioco per Paolo Noise: “Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo con le lacrime e quindi resto“.

Sì, certo e noi ci crediamo.



Il primo naufrago salvo è Marco Mazzoli! #Isola pic.twitter.com/79iZdjRss8 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

