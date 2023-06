L’Isola dei Famosi, ex naufraga punta alla conduzione: “Sarei più brava di Ilary senza dubbio”

A L’Isola dei Famosi – dopo l’edizione vinta da Awed – avevano partecipato in totale 244 naufraghi, ma il numero oggi è ovviamente salito grazie a quelli che hanno partecipato lo scorso anno e quelli che sono tutt’ora in Honduras. Tant’è, fra loro c’è anche una persona che sogna di scippare il posto a Ilary Blasi.

Super Simo? Assolutamente no. LEI:



Proprio Antonella Elia – che a L’Isola dei Famosi ha partecipato due volte – in una recente intervista per il Corriere della Sera ha dichiarato che le piacerebbe lavorare di nuovo per il reality, ma questa volta vivendolo da un’altra prospettiva.

“L’Isola dei Famosi? C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita. Cosa fai di professione? L’Isola dei Famosi. Io adoro stare nella natura selvaggia. E poi io sono nata per condurre quel reality, sarei la regina. Quando la guardo in tv mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara”.

Celebre protagonista della tele-rissa con Aida Yespica avvenuta durante la seconda edizione, le due hanno ufficialmente fatto pace quando insieme hanno partecipato anche all’edizione All Stars condotta da Nicola Savino. Quell’anno nel cast c’erano anche i coniugi Russo-Turchi, il Divino Otelma, Valeria Marini, Den Harrow, Cristiano Malgioglio, Guendalina Tavassi e Flavia Vento. Edizione irripetibile.

L’Isola dei Famosi, il sogno di Antonella Elia

Sogni di conduzione a parte, Antonella Elia nel corso dell’intervista ha parlato anche di matrimonio