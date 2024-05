i compagni su tutte le furie

Ancora guai per il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Questa volta a creare problemi è stata una concorrente di sesso femminile. Una naufraga dell’Isola dei Famosi 2024, infatti, avrebbe violato il regolamento della trasmissione che tutti i partecipanti firmano prima di andare in Honduras. La produzione prenderà ora provvedimenti nei suoi confronti?

La nuova edizione del reality show sembra non decollare. Gli ascolti sono in calo, complice anche un cast che, secondo gli esperti, non brilla e non coinvolge i telespettatori. La conduttrice Vladimir Luxuria, poi, deve fare i conti con molte problematiche.

Dopo gli insulti ricevuti da un naufrago che è stato cacciato dalla produzione per il suo comportamento aggressivo nei compagni di un compagno di avventura, questa volta la presentatrice deve fare i conti con una naufraga.

Nella diciottesima edizione del reality show a fare le spese del duro regolamento del programma è stata anche la leader della settimana. Per le sue azioni potrebbero rimetterci anche i compagni del suo gruppo.

Samuel Peron, Edoardo Franco, Artur Dainese e Khady Gueye fanno parte, infatti, insieme a Matilde Brandi di un gruppo che rischia grosso, dopo che quest’ultima ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare.

Matilde Brandi, la naufraga dell’Isola dei Famosi che ha infranto il regolamento

Cosa ha fatto la leader della settimana per far “infuriare” la produzione? Si sarebbe spinta oltre il limite consentito per la pesca. Un comportamento ritenuto scorretto che ha avuto ripercussioni anche sulla sua squadra.

Nel comunicato si legge che lo spirito dell’isola è arrabbiato, perché ancora una volta i naufraghi hanno infranto le regole. Matilde avrebbe dovuto dare il buon esempio, essendo la leader, ma ha oltrepassato i limiti della Playa per recuperare del pesce da mangiare. Per questo motivo il suo gruppo per 48 non potrà pescare niente. Lei si è scusata con i suoi compagni, ma si è difesa, dicendo che in mare non si capisce bene dove finisca quel limite. Poi non stava nemmeno pescando!

