Veronica Satti sulle sue accuse a Basciano: “Forse avevo ragione?”

Durante uno dei vari litigi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6, Veronica Satti su Instagram ha mosso delle pesanti accuse al ragazzo. Proprio le parole della Satti hanno fatto sbottare la sorella di Alessandro: “Ora parte una bella querela. Questa ha detto cose molto gravi su mio fratello. Tutti sanno che lei ha grossi problemi, sono malattie mentali“.

Di questo e della rottura tra Sophie ed Alessandro ha parlato Veronica Satti in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ho ricevuto diversi messaggi sulla rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Volevo dire molte cose ma non l’ho fatto e non farò l’errore che ho fatto quando erano al GF Vip, errore di cui non mi pento. Però forse avevo ragione? Chissà? Magari si, magari no ma questo ha portato la loro fanbase super tossica a: minacciarmi, svilirmi, mi e stato dato della nullità, sei una bugiarda, devi sparire dalla faccia della terra, fai schifo, sei un mostro, malata mentale, pazza da internare.

C’è chi ha minacciato di denunciarmi, denuncia mai arrivata: la diffamazione si configura solo nella menzogna. È vero che sono personaggi che hanno vissuto di gossip, non se senza arte ne parte, ma ne esistono tanti come loro. Lei chiede privacy? Be le storie di Lui e dei suoi collaboratori li trovo davvero… come dire… pleonastici.

L’unica cosa che mi sento di dire è che sono vicina a Sophie, non importante quanto abbia vissuto di gossip, dalle sue storie di qualche giorno fa credo che le cose siano davvero delicate quindi rispetto la sua richiesta di non fare illazioni, sarà lei a spiegare e sarà lei a decidere fino a dove spiegare. Quando sei sotto ai riflettori magari non ti rendi conto dell’altro lato della medaglia, non mi sento di non rispettare ciò che chiede Sophie per lei e la sua bimba. Di lui? Come ho scritto sopra ho già detto tutto anni fa, non ho altre cose da dire. Un abbraccio a Sophie e alla sua bimba”.