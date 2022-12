artisti e quando andrà in onda

Concerto di Natale 2022 a Roma: gli artisti e i cantanti che si esibiranno durante lo spettacolo in onda su Canale 5 nel giorno di Capodanno.

Torna il Concerto di Natale. Nel 2022 il più grande evento musicale del periodo delle feste arriva alla sua trentesima edizione, e per festeggiare si regala non solo un cast straordinario, ma anche una novità inattesa. Protagonisti assoluti, come sempre, grandi voci italiane e internazionali del pop, del rock, del soul, della lirica, tutti riuniti nell’Auditorium Conciliazione di Roma per poter augurare un buon Natale e felici feste a tutti noi. Scopriamo insieme quando andrà in onda il concerto e chi saranno gli artisti che si esibiranno sul palco.

Concerto di Natale 2022: quando andrà in onda

Nato nel lontano 1993, il Concerto di Natale è ormai diventato una splendida tradizione, un evento che unisce musica e religione per uno scopo benefico. Viene infatti abbinato sempre a uno o più progetti di solidarietà portati avanti dalla Chiesa di Roma.

Federica Panicucci

Condotto per il quarto anno consecutivo da Federica Panicucci, la registrazione dell’evento è prevista per il 17 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione di Roma. Rispetto agli scorsi anni, però, per la prima volta sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 solo il 1° gennaio 2023.

Gli artisti del Concerto di Natale 2022

Ad animare il Concerto saranno tantissimi personaggi del mondo della musica ma anche dello spettacolo, sia italiani e internazionali. Si alterneranno sul palco giovani come Aka 7even, leggende come Cristina D’Avena, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante, un monumento della lirica come José Carreras e star internazionali come Darin e Kayma, oltre a Jimmy Sax, il sassofonista più amato degli ultimi anni. Ma ci sarà spazio anche per il Piccolo Coro ‘Le dolci note’ e per il Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir. Guest star per il mondo del rock internazionale sarà Amy Lee, cantante degli Evanescence.

Per il mondo dello spettacolo, attesi anche attori come Neri Marcorè ed Elena Sofia Ricci oltre ad altri nomi importanti come Bianca Guaccero, Marcell Jacobs e Leo Gullotta.