Gabry Ponte in concerto a Milano nel 2023: data e biglietti

Gabry Ponte in concerto a Milano: la data e i biglietti dell’evento speciale del dj torinese al Fabrique.

Grande ritorno per Gabry Ponte. Il dj torinese, grande protagonista dell’epopea straordinaria degli Eiffel 65, un artista multiplatino e produttore con nomination anche ai Grammy, ha annunciato un evento speciale dal vivo a Milano. Un’esibizione unica organizzata da Vivo Concerti in collaborazione con Gekai on Stage, per riaccendere la passione per la disco italiana grazie a uno dei suoi interpreti più apprezzati in tutto il mondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’evento.

Gabry Ponte in concerto nel 2023

Il nuovo grande spettacolo di Ponte è previsto per le prime settimane del 2023, praticamente in contemporanea con Sanremo, l’evento mediatico e musicale che più di tutti appassiona il nostro Paese.

Gabry Ponte

The Concert, così è stato ribattezzato l’evento, si svolgerà l’11 febbraio 2023 al Fabrique di Milano, uno dei locali più iconici della città meneghina. I biglietti sono in vendita dal 13 dicembre su tutti circuiti autorizzati.

Il successo di Gabry Ponte

All’anagrafe Gabriele Ponte, il noto dj torinese è diventato famoso a cavallo tra anni Novanta e Duemila grazie a hit come Blue (da ba dee) degli Eiffel 65, band capace di issarsi in vetta alle classifiche di tutto il mondo grazie a un brano da oltre 8 milioni di copie vendute. Nel corso della sua carriera con il gruppo ha anche conquistato una vittoria come Best Italian Artist in the World agli European Music Award.

Leggi anche -> Chi è Jeffrey Jey, la voce degli Eiffel 65

Anche come solista Ponte ha saputo farsi apprezzare negli anni successivi, diventando tra l’altro uno dei dj più apprezzati al mondo, in grado nel 2016 di salire fino alla posizione numero 61 della Top 100 DJs chart, la più prestigiosa classifica per dj. Un risultato mai raggiunto prima da un italiano. Negli ultimi anni, a conferma del suo successo, ha potuto collaborare con artisti leggendari come David Guetta, JP Cooper, Ofenbach e tanti altri.