“Avvistato con lei” Mario Cusitore e l’ex volto di Uomini e Donne beccati insieme: esplode il gossip

Mario Cusitore, ex corteggiatore di Uomini e Donne, potrebbe aver già trovato una consolazione dopo la mancata scelta da parte di Ida Platano. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane potrebbe essere interessato a un’altra donna, anch’essa protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi. Anche l’ex tronista sembra si sia avvicinata sentimentalmente ad un suo vecchio corteggiatore che la sta consolando e aiutando a superare la delusione di non avere trovato l’anima gemella all’interno del programma.

Mario e Ida percorrono strade parallele e sembra difficile che i loro percorsi si rincontrino, anche se alcune fan sperano di vederli insieme dopo le vacanze estive. Alle orecchie dell’’influencer Deianira Marzano è arrivata una voce da parte di un utente web residente a Cassino, che parlava dell’avvistamento tra l’ex corteggiatore e una donna molto nota ai fan del programma di canale 5.

Si tratta di Roberta Di Padua, attualmente legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza, ex cavaliere di Uomini e Donne e di Ida Platano. Tuttavia, le voci di una presunta crisi nella relazione tra i due potrebbero aprire uno spiraglio per una possibile nuova storia con Mario Cusitore. Alcuni internauti sostengono che i venti di bufera che stanno sconvolgendo la coppia Vicinanza-Di Padua sia una messa in scena per la partecipazione dei due a Temptation Island.

La notizia è stata riportata dopo un evento a Cassino, dove Mario Cusitore e Roberta Di Padua sarebbero stati presenti insieme. Nonostante non ci siano prove concrete di un coinvolgimento sentimentale tra i due, la situazione si fa sempre più interessante.

Resta dunque da capire se questa presunta nuova coppia venga confermata nei prossimi giorni o se si tratti solamente di una semplice amicizia. I fan dei due protagonisti non vedono l’ora di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa intrigante storia.

