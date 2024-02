Ariana Grande e Mariah Carey, il duetto sulle note di ‘Yes, And?’

Tanto caruccia Yes And, un pezzo pop delizioso e perfetto per il comeback di Ariana Grande, infatti è arrivato alla numero 1 della Billboard Hot 100. Purtroppo però dopo sole 4 settimane il singolo è uscito dalla top 20, ma quella volpina di Ariana oggi ha giocato l’asso nella manica che potrebbe riportare il suo singolo ai piani alti delle classifiche di tutto il mondo. La popstar americana ha rilasciato il remix di Yes And con Mariah Carey. Le voci della Grande e della Carey si sposano alla perfezione, queste due insieme sono adorabili, dalle whistle note iniziali, fino all’ultimo secondo del pezzo.

Più duetti tra icone del pop, grazie.

ariana grande and mariah carey doing whistles together pic.twitter.com/zs3Riq7yKp — Info Ariana ☀️ (@infoari) February 16, 2024

Ariana Grande ft Mariah Carey, Yes, And? La traduzione.

Nel caso non l’avessi notato

Beh, sono tutti stanchi

di guarire da qualcuno

O di qualcosa che non vediamo nel modo giusto

Ragazza, forza, mettiti il rossetto (nessuno può dirti niente)

Vieni e cammina in questa direzione attraverso il fuoco (non importa cosa hanno in mente)

E se ti trovi in una situazione oscura

Accendi la luce e fai così

“Sì e?”

Di’ quella me…a con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica,

Di’ quella m…a con il petto

Continua a muoverti dicendo “Qual è il prossimo passo?”

“Sì e?”

[Verso 2]

Ora, ho così finito di preoccuparmi

Quello che pensi, no, non lo nasconderò

Sotto le tue stesse proiezioni

per cambiare la mia vita autentica

Ragazza, forza, mettiti il rossetto (nessuno può dirti niente)

Vieni e cammina in questa direzione attraverso il fuoco (non importa cosa hanno in mente)

E se ti trovi in una situazione oscura

Accendi la luce e fai così

“Sì e?”

Di’ quella m…a con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica,

Di’ quella m…a con il petto

Continua a muoverti dicendo “Qual è il prossimo passo?”

“Sì e?”

La mia lingua è sacra, parlo di ciò che mi piace

Protettiva, sexy, esigente con il mio tempo (Il mio tempo)

La tua energia è tua e la mia è mia (è mia, è mia)

Ciò che è mio è mio

La mia faccia è qui, non ho bisogno di travestimenti (non ho bisogno di travestimenti)

Non commentare il mio corpo, non rispondere

La tua attività è tua e la mia è mia

Perché ti importa così tanto di chi cavalco?

Perché?

“Sì e?”

Di’ quella m…a con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica,

Di’ quella m…a con il petto

Continua a muoverti dicendo “Qual è il prossimo passo?”

“Sì e?”

“Sì e?”

Di’ quella m…a con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica,

Di’ quella m…a con il petto

Continua a muoverti dicendo “Qual è il prossimo passo?”

“Sì e?”