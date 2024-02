Mirko e Perla si sono baciati in segreto sotto le coperte? La frase incriminata

Nonostante i momenti passati stretti stretti a parlare del passato e la notte trascorsa nello stesso letto, Mirko e Perla nelle poche settimane in cui sono stati insieme nella casa del Grande Fratello non hanno dato vita al tanto atteso ritorno di fiamma. Forse proprio per questo motivo il GF ha pensato al comeback di Brunetti, che per San Valentino ha varcato nuovamente la porta rossa, pronto a riconquistare la sua ex fidanzata. I fan della coppia aspettano i bacio da mesi, eppure ieri sera ha iniziato a circolare il rumor secondo il quale questo limone ci sarebbe già stato.

Mirko e Perla: il bacio c’è già stato?

Ieri sera ‘Perletti’ è balzato in cima alle tendenze di Twitter per una frase particolare dell’ospite del GF. Brunetti parlando con la sua ex, e con Letizia Petris e Paolo Masella ha detto: “Ti devo baciare in confessionale per avere otto bottiglie? Non ho capito?! Sono tre mesi che non la bacio. Quindi se proprio la devo baciare non lo faccio così“.

Le fan hanno immediatamente iniziato a festeggiare: “Oddio ma allora si sono baciati a novembre sotto le coperte!”. “Raga ha appena detto che l’ha baciata tre mesi fa! Quindi la notte sotto le coperte”. “Ti fai sgamare subito! Tre mesi che non la bacia, quindi l’ha baciata quando stava con Greta”. “What?! Si sono lasciati a giugno, non da tre mesi, quindi si sono baciati al Grande Fratello”. “Ha appena detto che non la bacia da tre mesi, è successo, è successo, è successo!”

Ma davvero Mirko e Perla si sono baciati tre mesi fa? Brunetti ha detto ‘non la bacio da tre mesi‘ e in effetti la Vatiero è entrata al Grande Fratello esattamente tre mesi fa, il 16 novembre, ma i due non hanno dormito insieme nelle prime notti. Inoltre se sotto le coperte si fossero sentiti i rumori di un limone il GF c’avrebbe fatto una puntata intera. Forse l’ex gieffino intendeva dire che ‘ha resistito tre mesi a non baciarla’.

In che senso sono tre mesi che non la bacia? Quindi penso sotto le coperte quando hanno dormito insieme a novembre #perletti — Sara (@Sara64230594) February 15, 2024

“Sono tre mesi” Fermi tutti. FERMI TUTTI. GF???? Ci muoviamo???? Ci fai sapere????

Mirkeo, Perlina???? Perché non ci dite niente, farabutti ???#perletti — bri ❁ (@brisontour) February 15, 2024