Training Season, il nuovo singolo di Dua Lipa: video e traduzione

Dopo il tiepido successo di Houdini (mai entrata nella top 10 in USA e Italia), Dua Lipa è tornata con un nuovo singolo, Training Season. Il video musicale è davvero dimenticabile e non aggiunge nulla alla canzone, che fortunatamente funziona benissimo anche da sola. Training Season prende al primo play, ha tutti gli ingredienti necessari per la buona riuscita di una hit pop.

Siete avvisati, è impossibile stare fermi quando parte: “Need someone to hold me close deeper than I’ve ever known whose love feels like a rodеo“…

lots of people still in training season then! 🏁 pic.twitter.com/cR1gvEoktY — DUA LIPA (@DUALIPA) February 14, 2024

Training Season, la traduzione.

Sei

Qualcuno a cui posso dare il mio cuore?

O semplicemente il veleno da cui sono attratta?

Può essere difficile notare la differenza a tarda notte

Giocare pulito

È una bussola nella tua natura?

O sei complicato perché ci sono stata?

E tesoro, non ho bisogno di imparare quella lezione due volte

Ma se vuoi davvero andarci

Dovresti saperlo

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembra un rodeo

Sa proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

Sta parlando direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

Mi ha fatto venire le vertigini

Sei qualcuno che può andarci?

Perché non voglio dovertelo mostrare

Se non sei tu, fammelo sapere, sì

Perché la stagione degli allenamenti è finita

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembra un rodeo

Sa proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

Sta parlando direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

Perché la stagione degli allenamenti è finita

La stagione degli allenamenti è finita