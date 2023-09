Apple Watch interamente a impatto zero: ecco come è diventato carbon neutral

Lo smartwatch di Apple è il primo prodotto dell’azienda che compensa tutte le emissioni per produrlo e distribuirlo, in vista del 2030 e degli impegni presi per l’ambiente

Apple ha annunciato i primissimi prodotti carbon neutral nella nuova linea di Apple Watch. Nel corso del suo evento di presentazione di ieri, l’azienda ha reso noto che le innovazioni progettuali e l’energia pulita hanno favorito una sostanziale riduzione nelle emissioni originate dai prodotti arrivando fino a oltre il 75% per ogni Apple Watch carbon neutral. Questo traguardo segna un ulteriore passo verso l’ambizioso obiettivo Apple per il 2030 di rendere ogni prodotto carbon neutral, un piano che include anche l’intera filiera e il ciclo di vita di ogni prodotto realizzato da Apple. Nell’ambito dell’obiettivo per il 2030 e degli sforzi più ampi dell’azienda a tutela dell’ambiente, Apple ha deciso anche di dismettere il cuoio nell’intera linea di prodotti, ha annunciato che il packaging per la nuova linea di Apple Watch sarà realizzato per la prima volta con un materiale a base di fibre, e ha ampliato l’uso di materiali riciclati su iPhone. L’azienda ha, inoltre, introdotto sull’app Casa la funzione Previsioni rete elettrica, un nuovo strumento che aiuterà gli utenti a capire quando la rete elettrica utilizza energia più pulita, in modo da decidere quando farne uso.

“In Apple, il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico va avanti da anni. La nostra attenzione all’utilizzo di energia pulita e alla progettazione di prodotti a basse emissioni di carbonio ha già favorito la riduzione delle emissioni come nessuna altra azienda nel settore” ha detto Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “Abbiamo raggiunto un importante traguardo rendendo lo smartwatch più amato al mondo carbon neutral, e non ci stancheremo di innovare per rispondere all’urgenza attuale.” Ogni modello di Apple Watch carbon neutral rispetta i seguenti criteri: 100% di energia elettrica pulita per la fabbricazione o l’utilizzo dei prodotti, 30% di materiali riciclati o rinnovabili in base al peso e 50% delle spedizioni senza utilizzare il trasporto aereo. Questi sforzi congiunti aiuteranno a ridurre almeno del 75% le emissioni originate dai prodotti per ogni modello. L’azienda userà i carbon credit di alta qualità per compensare le piccole quantità delle restanti emissioni e azzerare la carbon footprint dei prodotti. Ogni Apple Watch carbon neutral, compresi tutti i modelli di Apple Watch Series 9 e SE in alluminio con il nuovo cinturino Sport Loop e Apple Watch Ultra 2 in combinazione con i nuovi cinturini Trail Loop o Alpine Loop, è certificato da SCS Global Services, società leader nel campo della certificazione e degli standard ambientali.

Tutta la produzione dei modelli di Apple Watch carbon neutral è alimentata al 100% da energia elettrica pulita grazie agli investimenti e all’approvvigionamento di Apple e dei suoi fornitori. Inoltre, ogni fornitore che produce parti e componenti per questi modelli si è impegnato a usare energia al 100% rinnovabile per la produzione Apple entro la fine del decennio. Apple collabora anche con aziende partner nella filiera produttiva di tutto il mondo per promuovere politiche a sostegno dell’adozione di soluzioni a energia pulita. L’energia elettrica utilizzata nei processi produttivi e nella ricarica dei dispositivi rappresenta la principale fonte di emissioni per tutte le linee di prodotti. Per affrontare questa situazione, Apple si è impegnata a investire su progetti di impianti fotovoltaici ed eolici su larga scala in tutto il mondo. Per i modelli di Apple Watch carbon neutral, l’azienda corrisponderà il 100% del consumo di energia previsto per la ricarica.

Apple ha introdotto l’uso di diversi materiali riciclati chiave nei suoi prodotti, attraverso l’evoluta ingegneria di prodotto, la qualificazione estesa della progettazione e la vasta esperienza nella catena di fornitura. I nuovi prodotti annunciati oggi sono stati sviluppati a partire da questi traguardi. Per ridurre ulteriormente l’impatto sul pianeta, Apple non utilizzerà più il cuoio nell’intera linea di prodotti, compresi gli accessori per iPhone e i cinturini Apple Watch. Al suo posto, l’azienda utilizzerà il FineWoven, un nuovo tessuto robusto realizzato con il 68% di materiali riciclati post-consumo. Il FineWoven, che presenta una finitura raffinata e morbida simile alla pelle scamosciata, sarà disponibile per le custodie e i portafogli MagSafe per iPhone e per i cinturini Apple Watch a maglia magnetica e Modern. Inoltre, le nuove linee di iPhone 15 e di Apple Watch ci fanno avanzare verso gli obiettivi del 2025 per l’uso del 100% di metalli riciclati nei componenti chiave. Ne sono un esempio il 100% di terre rare riciclate usate nei magneti e, per la prima volta, l’utilizzo di cobalto 100% riciclato nella batteria di iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Inoltre, il tanto amato cinturino Sport Loop è stato ridisegnato con l’82% di fibre riciclate, tra cui materiali derivanti da reti da pesca dismesse. Chi desidera passare ai nuovi modelli di Apple Watch carbon neutral può usufruire del programma di permuta Apple Trade In, grazie al quale Apple ricondizionerà il dispositivo per offrirlo a un’altra persona o lo riciclerà gratuitamente. Apple sta anche accelerando il cammino verso l’eliminazione della plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025. Oltre ad aver realizzato il primo packaging composto al 100% da fibre per il nuovo Apple Watch e per la linea di cinturini, più del 99% dell’imballaggio di ogni modello di iPhone 15 è composto da fibre.