Motorola Edge 40 Neo (Ip68, Doppia Camera 50+13Mp, Display 6.55″ Poled Fhd+ 144Hz, Mediatek Dimensity 1050, Batteria 5000 mAh, 12/256 Gb, Dual Sim, Android 13, Cover Inclusa), Nero (Black Beauty)

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 15,96 x 0,78 x 7,2 cm; 170 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Motorola

ASIN ‏ : ‎ B0CCW6FBLS

Numero modello articolo ‏ : ‎ Edge 40

Utilizza il tuo smartphone senza preoccupazioni. Edge 40 neo è resistente all’acqua fino a 1,5m di profondità per 30 minuti grazie al suo design idrorepellente IP68.

Schermo pOLED Full HD+ da 6,55″ straordinariamente nitido e fluido grazie all’elevato refresh rate da 144 Hz. Offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate.

Doppia fotocamera da 50+13MP. Scatta foto incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce, realizza foto di gruppo comodamente con un semplice gesto e avvicinati al soggetto con l’obiettivo Macro Vision dedicato per catturate tutti dettagli.

Esprimi il tuo stile con tutte le varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone e fatti conquistare dall’elegante design di edge 40 neo.

Goditi ore di autonomia con pochi minuti di ricarica grazie alla ricarica TurboPower da 68W e alla capiente batteria da 5000 mAh.