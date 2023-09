Apple Watch Series 9 lancia un nuovo sistema di controllo

Nel corso del suo evento in diretta streaming Apple ha rivelato il nuovo Apple Watch Series 9, con diverse novità nelle caratteristiche tecniche e nelle funzioni. Le richieste a Siri sono ora elaborate direttamente sull’Apple Watch, rendendo il processo più veloce e sicuro. Inoltre, per la prima volta, l’assistente vocale può accedere ai dati relativi alla salute, rispondendo a domande dirette sul proprio stato. La dettatura sulla Serie 9 è stata migliorata, garantendo una precisione fino al 25% superiore rispetto alla Series 8, grazie a un’elaborazione sicura eseguita direttamente sul dispositivo. Tutto ciò senza compromettere la durata della batteria, che resta costante a 18 ore per l’intera giornata. Grazie al supporto Ultra Wideband, l’Apple Watch Series 9 può ora utilizzare la funzione di “Precision Finding” per localizzare un iPhone, proprio come l’iPhone può fare con un AirTag. Inoltre, è stata potenziata l’integrazione con HomePod.

La Serie 9 presenta un display Retina sempre attivo e più luminoso, con una luminosità che può raggiungere fino a 2000 nit, il doppio rispetto all’Apple Watch Series 8. Questo consente una visibilità ottimale, ma può anche essere ridotto a soli uno nit per un utilizzo discreto in teatri o durante la notte. Un innovativo gesto chiamato “Doppio Tocco” consente di controllare l’Apple Watch Series 9 senza dover toccare lo schermo. Basta toccare il pollice e l’indice insieme, come con Vision Pro. Questo gesto consente agli utenti di interagire con il dispositivo per rispondere o terminare chiamate, arrestare un timer, silenziare una sveglia, mettere in pausa o riprodurre musica, visualizzare la Smart Stack e molto altro, il tutto basato su piccole variazioni nel movimento e nel flusso sanguigno rilevate dall’accelerometro e dal sensore di ossigeno nel sangue.

L’Apple Watch Series 9 è disponibile in una nuova variante di colore rosa, oltre a Starlight, Silver, Midnight e PRODUCT(RED). Per la versione in acciaio inossidabile sono disponibili le opzioni Silver, Gold e Graphite. L’Apple Watch Series 9 è stato progettato con un maggiore utilizzo di materiali riciclati e viene presentato in una confezione più piccola ed ecologicamente sostenibile. I nuovi cinturini Sport Loop utilizzano l’82% di filato riciclato, che Apple chiama “FineWoven”. Non verranno più prodotti cinturini in pelle per l’Apple Watch, ma Apple propone una gamma di nuovi cinturini, insieme a opzioni di cinturini di Hermès e Nike. L’Apple Watch Series 9 rappresenta il successore della Serie 8 dell’anno precedente, che aveva introdotto la rilevazione della temperatura corporea, il tracciamento del ciclo mestruale, un giroscopio più potente e un accelerometro ad alto range dinamico, insieme alla funzione di rilevazione degli incidenti.