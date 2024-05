ASTRO A10, le Cuffie Gaming morbidissime color lilla a META’ PREZZO!

ASTRO A10 Cuffie Gaming Cablate Gen 2 sono state realizzate appositamente per lunghe sessioni di gaming o per videochiamate prolungate. Infatti, oltre ad essere leggerissime nel peso, hanno anche una spugnetta interna sia nei padiglioni che sotto l’archetto, così da armonizzarsi con testa e orecchie. Archetto che si può anche regolare.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Dispone di driver dinamici da 32 mm ottimizzati per sentire al massimo tutti gli effetti sonori, apprezza la colonna sonora originale del gioco, ascoltare gli altri gamer. Nemici o alleati che siano.

Ma ti ascolteranno anche bene grazie al microfono ad asta integrato, facilissimo da impostare: può essere sollevato per disattivare l’audio per la privacy e abbassato per comunicazioni nitide tramite microfono unidirezionale da 6,0 mm.

Bello poi il colore lilla, una versione cromatica generalmente poco riscontrabile altrove.

Prendile ora grazie al 46% di sconto, quindi le pagherai solo 34,99 euro! Un bel risparmio di 30 euro dunque, che puoi sfruttare per altri interessanti acquisti gaming.

