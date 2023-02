Apple, iPhone Ultra nel 2024 e più costoso dei Pro Max

Secondo alcuni rumor, Apple avrebbe intenzione di capitalizzare dal successo di iPhone introducendo un modello premium sul mercato nel 2024. Questo nuovo device sarebbe ancora più costoso dell’attuale iPhone 14 Pro Max, che parte in Italia da 1.489 euro fino ai 2.139 euro necessari per la versione con 1TB di spazio. Secondo l’insider Mark Gurman Apple continuerà sulla strada già percorsa quest’anno, quando ha distanziato notevolmente la linea base di iPhone 14 dai Pro, che hanno introdotto persino novità nel design come la Dynamic Island al posto della notch. Ma nel 2024 potrebbe introdurre una nuova linea di iPhone, gli Ultra, come è già successo con gli Apple Watch. iPhone Ultra sarebbe oltre il Pro Max, e ovviamente molto più costoso: per fare un confronto, Apple Watch Ultra nostra poco meno del doppio di Apple Wach Series 8. Gurman sostiene che iPhone Ultra sarà pompato dal punto di vista delle prestazioni e forse anche dello schermo, ma di sicuro non sarà un pieghevole e non avrà un form factor diverso dal solito.