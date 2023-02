Nina Williams torna in Tekken 8: video

Bandai Namco ha svelato un nuovo lottatore classico della serie Tekken che sarà presente nel prossimo capitolo della serie. Nina Williams è il più recente personaggio a unirsi al roster di Tekken 8. Sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Tekken 8 sfrutterà la potenza delle nuove generazioni di console, usando l’Unreal Engine 5. Non solo, tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti, come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, nelle intenzioni degli sviluppatori per rendere ancora più divertenti i combattimenti. Nina Williams, l’assassino silenzioso che è apparso in numerosi Tekken, è conosciuta per il suo stile di combattimento fluido e mortale. È anche dotati di armi per sconfiggere con stile i propri nemici. Per Tekken 8 le sue mosse e tecniche sono state migliorate, introducendo nuove abilità che si adattano al meglio alla filosofia “aggressiva” del nuovo combat system del gioco.