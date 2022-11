Antonino Spinalbese e Oriana: scenata di gelosia e poi ancora sotto le coperte

I nuovi ingressi sono stati linfa vitale per il GF Vip e se Edoardo Tavassi ha portato una ventata di allegria e positività, Oriana Marzoli ha messo il giusto pepe in quella casa. Antonino Spinalbese ha trovato pane per i suoi denti e dopo due mesi in cui non si esponeva e si limitava a farsi rincorrere e adulare da Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi, adesso ha ceduto. Mercoledì notte l’ex di Belen Rodriguez si è appartato sotto le coperte con la bella spagnola e ieri ha anche rivelato cosa è successo in quella camera.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli tornano sotto le coperte per un secondo round.

Giovedì pomeriggio Oriana ha litigato con Edoardo Tavassi e subito dopo si è arrabbiata con Antonino Spinalbese che non ha preso le sue parti: “Io mi so difendere da sola è vero, però volevo almeno il tuo appoggio. Dopo ho pianto e tu non c’eri. Bene ti alzi anche adesso? Con me hai chiuso, io non sono Giaele, basta finisce qui”. Alla fine la Marzoli ha tenuto il muso al coinquilino per poche ore, visto che ieri era come se nulla fosse successo.

Ieri notte Oriana è andata a letto credendo che Spinalbese l’avrebbe raggiunta subito, ma lui è rimasto a stuzziccare Giaele e questo ha mandato su tutte le furie la gieffina. Quando Antonino è arrivato in camera Oriana si è sfogata e lui senza pensarci troppo è uscito nuovamente, facendo innervosire la spagnola: “Bravo, bravo, che bravo! Hijo de p**a. Torna qui! Questa cosa che fai mi dà più fastidio di tutto. L’hai capito sì o no? Forse non lo capisci bene a quanto pare. Continua così mi raccomando, te l’ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci mentre sto parlando e rimango da sola non è bello“.

La scenata però è durata poco, perché dopo appena 10,15 minuti i due sono finiti sotto le coperte. Ancora una volta i rumori e i movimenti parlano abbastanza chiaro (qui il video).

Alfonso pensando a tutto questo materiale…