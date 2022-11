Vippone: “Ho detto no al GFVip per lavorare con Barbara d’Urso, anche se guadagno meno”

Alfonso Signorini ha fatto di tutto pur di averlo come vippone del nuovo Grande Fratello Vip, ma alla fine Franco Oppini ha detto di no.

Il sogno del conduttore a quanto pare era quello di riunire due storici componenti del gruppo I Gatti Di Vicolo Miracoli, ma se Umberto Smaila gli ha risposto sì a patto di entrare in corsa, Franco Oppini ha declinato l’offerta per lavorare con Barbara d’Urso.

A raccontare della trattativa non andata in porto è stata proprio l’attore ai microfoni di RTL 102.5 nel corso di Trends & Celebrities, come ripreso da DavideMaggio.it.

“Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti. Barbara d’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio 5. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”, ha dichiarato Oppini. “Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”.

Franco avrebbe ripercorso le gesta di suo figlio Francesco, che al Grande Fratello Vip ha partecipato nel corso della quinta edizione.