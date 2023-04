Shakira vuole Ilary Blasi nel suo nuovo video: “Anche lei è un Rolex come me!”

Non solo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in questo periodo c’è in ballo un altro progetto davvero inaspettato (una vera busta gold choc). Shakira questa settimana si trova a Milano dove farà anche da testimonial per un noto marchio di moda. In un’intervista rilasciata oggi a Radio TRL, la popstar colombiana ha dichiarato che vorrebbe la Blasi nel suo nuovo video musicale. Sembra infatti che qualcuno abbia raccontato alla cantante la storia di Ilary e della sua separazione e che questa abbia spinto Shakira a far contattare la conduttrice.

Shakira: “Ho fatto chiamare Ilary per il mio video musicale”.

“Ho sempre avuto un legame forte con l’Italia. Ho un po’ di sangue italiano, libanese, spagnolo, sono una cittadina del mondo, ma davvero mi sento legata al vostro paese. Sono venuta spesso qui, sia in vacanza che per lavoro. Ho conosciuto molti professionisti, nel 2002 sono stata ospite di Gianni Morandi in un vostro programma. Poi sono stata anche a Sanremo il vostro Festival. Sì sono passati un po’ di anni. Sentiamo il mio pezzo? Certo molto volentieri. Quando sono arrivata adesso mi hanno detto i miei collaboratori che c’è un’artista italiana con una storia simile alla mia, si chiama Ilary. Sì proprio di quello parlo. Mi hanno detto che è stata paragonata ad un Rolex, o una cosa del genere. Ho chiesto di contattarla per il mio prossimo video musicale. Sarei onorata di averla con me per raccontare una storia di donne e di riscatto. Il brano che accompagnerà la clip non parla di una mia storia, ma tocca diversi temi, di come ci si possa sempre rialzare dopo un momento difficile e parla anche di sorellanza. Per questo ho pensato di chiamare alcune amiche e se vorrà anche Ilary. Siamo due Rolex giusto?”

E adesso abbiamo anche la risposta di Ilary Blasi a Shakira…

aspetto con ansia il momento in cui Ilary Blasi si darà alla musica e farà un pezzo come Shakira contro Totti e Noemi Bocchi. Il solo problema è che Totti è passato al Casio perché i Rolex se li è portati proprio lei #shakira pic.twitter.com/dJAVY6Z5Qj — amicamia (@seasonnsag) January 13, 2023

